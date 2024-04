In Spagna non hanno dubbi:è un passo dal trasferimento a zero alla. L'indiscrezione arriva dal portale specializzato Todofichajes.com, secondo cui l'accordo tra le parti è davvero vicinissimo. Le ultime notizie sul tema, prima di oggi, lasciavano la situazione più aperta, dipendente anche dall'e dall'eventuale esercizio dell'opzione di rinnovo annuale del contratto. Da tenere presente anche la concorrenza di altri club interessati al regista azzurro - che ci si attende possa essere protagonista all'Europeo - e le esigenze finanziarie del club bianconero.