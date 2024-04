Per quanto riguarda la casella di play, il nome dirimane sempre in cima alla lista dei possibili rinforzi per la. Tuttavia, la situazione dipende in gran parte dalla decisione dell'Arsenal riguardo all'eventuale esercizio dell'opzione di rinnovo annuale del contratto del giocatore. Se l'Arsenal decidesse di non esercitare questa opzione, Jorginho diventerebbe un giocatore a parametro zero e potrebbe essere un obiettivo realizzabile per la Juventus.Nonostante la possibilità di aggiudicarsisenza pagare alcuna commissione di trasferimento, non è detto che il suo arrivo sia scontato. Ci sono ancora molte variabili da considerare, tra cui la concorrenza di altri club interessati al giocatore e le esigenze finanziarie della Juventus. Tuttavia, Jorginho rappresenta comunque un'opzione intrigante per la Juventus e non dovrebbe essere escluso a priori dalla lista dei possibili rinforzi per la squadra.