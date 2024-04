Sembrava potesse essere un obiettivo di mercato dellail centrocampista della nazionale. Il suo agente Joao Santos però è intervenuto ai microfoni di TvPlay svelando la verità sulle voci che lo accostano alla Vecchia Signora. Le sue parole:"Juventus? Secondo me loro non hanno bisogno di un calciatore come Jorginho, qualora Giuntoli dovesse aver bisogno di un centrocampista come Jorginho allora potrebbe contattarmi".