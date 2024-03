Jorginho-Juventus: cosa sta succedendo

Secondo quanto riportato dalla Press Association,si prepara a avviare ufficialmente i colloqui per il rinnovo contrattuale del vice-capitano classe 1991, Jorginho, il cui attuale accordo con la squadra londinese scadrà il prossimo 30 giugno.Le ultime notizie indicano che i Gunners proporranno un contratto di un anno al giocatore ex Napoli, estendendo così il suo legame fino al 30 giugno 2025, con l'opzione di prolungamento fino al 2026 inclusa nella trattativa.Nel frattempo, laosserva la situazione in attesa del momento opportuno per presentare un'offerta importante a. Questa mossa riflette la strategia del club, che in passato ha considerato l'idea di acquisire il giocatore, anche se le trattative non hanno mai portato a un accordo soddisfacente con il suo club attuale. Tuttavia, il profilo di Jorginho rimane un'idea concreta per la Juventus.