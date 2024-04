Jorginho-Juventus: cosa filtra

Jorginho vuole tornare in Italia. E tra le squadre a cui si è proposto, tramite i suoi agenti, c'è anche la Juventus, a cui è stato più volte accostato nel corso degli anni. Secondo Tuttosport, ora tocca al club bianconero trovare la risposta a una domanda su tutte: l'operazione per l'azzurro 32enne conviene? Nel ruolo di regista servirà un'alternativa a Manuel Locatelli, a meno che la dirigenza non decida di fare scelte diverse, pure legate alle valutazioni per la panchina. L'italo-brasiliano, intanto, sta parlando con l'Arsenal del possibile rinnovo di contratto, senza per questo rinunciare a guardarsi in giro. Davvero può essere un "usato sicuro"? La Juventus riflette, ragionando su pro e contro dell'ingaggiare un giocatore come lui, esperto ma ormai nella fase "calante" della sua carriera. Se ne saprà sicuramente di più a breve.