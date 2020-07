Il Chelsea non si schioda dalla richiesta di 40 milioni per, il regalo che Paratici vorrebbe fare a Sarri per la prossima stagione. Secondo Tuttosport, però, i bianconeri starebbero provando a trovare la formula giusta per accontentare i Blues sulla cifra: la Juve infatti vorrebbe chiudere l'affare in prestito con diritto o obbligo di riscatto. Ipotesi da non escludere visto che per ora, dopo la cessione di Pjanic al Barcellona, non si è parlato di possibili scambio sull'asse Torino-Londra.