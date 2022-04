Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel ha parlato anche del futuro di Jorginho, spesso accostato alla Juve. E le sue dichiarazioni sembrano aprire uno spiraglio alla partenza del centrocampista azzurro, in scadenza con i Blues nel 2023. Ecco il commento dell'allenatore tedesco: "Il mio augurio da allenatore è che in estate la situazione si risolva in ogni modo. Addio? Sarebbe bello se potessimo evitarlo ma al momento è difficile".