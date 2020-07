La Juve è pronta a rivoluzione il centrocampo in vista della prossima stagione: l'arrivo di Arthur - che sarà a disposizione di Sarri dal 1° settembre - non sarà il solo. I bianconeri infatti stanno lavorando anche per portare a Torino Jorginho del Chelsea. L'ex Napoli è un pupillo di Sarri, e ai microfoni di Radio Kiss Kiss l'agente ha commentato così il possibile trasferimento del suo assistito: "Paratici? Lo conosco bene, ma nessuno mi ha contattato per parlare di lui. In questa settimana la Juve ha anche preso Arthur dal Barcellona. Non conosco le strategie di Paratici per l'anno prossimo".