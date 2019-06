Joao Santos, agente di Jorginho, ha parlato al Daily Mail del suo futuro, con la Juve accostata al suo nome: "Il Chelsea ha ancora un contratto di quattro anni con il ragazzo. Aspetteremo qualche giorno per capire meglio la situazione. Il suo passato al Napoli non sarebbe un problema perchè Jorginho è un professionista. Adesso è felice al Chelsea, ha trovato una fantastica atmosfera e non possiamo dire che gli piacerebbe andare altrove ma nel calciomercato tutto può succedere. Aspetteremo e vedremo".