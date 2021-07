Per qualcuno oggiè addirittura da Pallone d'Oro. E non sarebbe un premio così assurdo se l'Italia dovesse vincere l'Europeo: il centrocampista azzurro ha già vinto la Champions con il Chelsea ed è uno dei protagonisti della squadra di Mancini che martedì affronterà la Spagna in semifinale. Ma c'era un tempo nel quale Jorginho sarebbe potuto venire alla Juventus: era l'estate dell'arrivo di Sarri, che come primo rinforzo aveva chiesto l'italo-brasiliano che giocava già al Chelsea e col quale aveva lavorato a Napoli. Poi non se ne fece nulla, e oggi Jorginho è concentrato solo sulla Nazionale.