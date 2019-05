Jorginho, centrocampista del Chelsea, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della finale di Europa League contro l'Arsenal. Fra i temi affrontati c'è anche il futuro del suo allenatore, Maurizio Sarri, che è fra i candidati alla panchina della Juventus.



DESTINAZIONE JUVE - “Se seguirei Sarri alla Juve? Questo non lo so, ho 4 anni di contratto qua", spiega Jorginho: "In questo momento sto pensando alla finale. A parte le critiche, siamo arrivati dietro a Manchester City e Liverpool in Premier League e siamo in finale di Europa League, penso che sia stata una stagione molto positiva. Ho visto Sarri sereno, forse addirittura più sereno che in altri momenti della stagione”.