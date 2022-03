Il centrocampista del Chelsea Jorginho ha parlato ai microfoni della Rai. Le sue parole:



SPIEGAZIONI - "Difficile spiegarselo. Difficile trovare risposte. Fa male, tanto. Un dispiacere enorme, ora fatico a trovare risposte perché sono incredulo. Parlando di calcio credo che non sia mancato il coraggio. Abbiamo creato tanto e dominato le partite. Purtroppo non siamo riusciti a concludere, è una realtà che dobbiamo guardare. Abbiamo espresso un bel calcio e vinto un Europeo. In queste ultime partite non siamo riusciti a concludere e dei piccoli errori hanno fatto la differenza, gli altri hanno trovato dei gol che prima non prendevamo". LEADER - "Ringrazio chi mi sta vicino. È difficile perché dobbiamo guardare la realtà e non siamo riusciti a concludere, mi ci metto in mezzo anche io e mi fa male quando ripenso a quei due calci di rigore, ci penserò per tutta la vita. Andare sul dischetto per due volte e non riuscire a far felice il tuo paese te lo porti dietro e pesa tanto. Ora si alza la testa e si va avanti ma fa male uguale".