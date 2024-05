, centrocampista, ha rinnovato il suo contratto conclub inglese fino al 2025. Il regista campione d'Europa con l'Italia ad Euro 2020 era finito nel mirino della Juventus come rinforzo per la metà campo bianconera. Jorginho ha rilasciato delle dichiarazioni in merito all'accordo raggiunto con i Gunners.Sono davvero felice di rimanere, perché è un privilegio far parte di questa famiglia. La mia famiglia è felice, siamo davvero ben sistemati e qui c'è ancora molto da fare! Non c'è stato molto da discutere, a essere onesti, perché mi sento davvero bene qui. Sapere che allenatore e società mi apprezzano e che vogliono che rimanga più a lungo è una cosa importante per me. Sento di avere ancora molto da fare, e questo è il motivo per cui rimango