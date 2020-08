1









La Juventus è da tempo sulle tracce di Jorginho, grande pallino di Sarri che l'ha richiesto più volte alla dirigenza dopo averlo allenato prima al Napoli e poi al Chelsea: secondo la stampa inglese però i Blues sarebbero pronti a inserire il centrocampista italo-brasiliano in uno scambio con un altro club italiano: al Chelsea infatti piace molto Ismael Bennacer del Milan, e per arrivare all'algerino vorrebbero proporre proprio Jorginho in cambio. Con la Juve, in quel caso, che sarebbe tagliata fuori dall'affare e vedrebbe il centrocampista finire in rossonero.