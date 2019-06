di BN

Miralem Pjanic vuole restare alla Juventus. Lo ha affermato lui stesso, almeno a parole, in una recente intervista: "Sono molto tranquillo, ho quattro anni di contratto e con la Juventus ci amiamo a vicenda. Sto bene, la società è seria e io posso ancora dare tanto. Mi sento amato, mi trovo bene con i tifosi e con la Juventus che è grandissima. Voglio che portiamo questa Champions a Torino e spero sia il più presto possibile". Parole forti che, unite alla volontà dei bianconeri di trattenere il bosniaco ancora a lungo, lasciano aperto soltanto un piccolo spiraglio su un suo possibile addio in estate. Le logiche di mercato, però, non conoscono "amore" o bandiere e, non più tardi della scorsa estate, Pjanic è stato vicino all'addio, di fronte alle ricche proposte di Manchester City, Paris Saint-Germain e Real Madrid. In quel caso, la Juventus ha bene in mente chi possa essere il suo "erede a Torino". JORGINHO IN ATTESA - Secondo quanto appreso da ilBiancoNero.com, infatti, Jorginho sarebbe già oggi la prima alternativa per Fabio Paratici in caso di partenza di Pjanic. E il Chelsea, che ieri ha perso ufficialmente il proprio manager, Maurizio Sarri, accasatosi proprio sulla panchina bianconera, non opporrebbe resistenza alla cessione, neanche in caso di conferma del blocco alle operazioni per le prossime finestre di mercato. Insomma, la Juventus ha già oggi potenzialmente in pugno l'italo-brasiliano, soluzione ideale per lo stesso Sarri, che da Napoli lo aveva portato con sé nel trasferimento della scorsa estate a Londra. Condizione necessaria per l'approdo di Jorginho a Torino, però, è la partenza di Pjanic, che ha caratteristiche a lui troppo simili per pensare a un "doppione" nel centrocampo bianconero.