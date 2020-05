5









In un calciomercato figlio dell'inventiva, come sarà quello venturo, non si deve scartare nessuna possibilità. Ne ha parlato chiaramente, Fabio Paratici, quando ai microfoni di Sky, tempo fa, non ha escluso nemmeno una delle ipotesi possibili: scambi, colpi a sorpresa, ma anche l'immobilismo. Ecco, per questo livello di imprevedibilità, la Juventus sta giocando più di una partita, tenendo aperte tante piste, così da poter riparare in caso di stravolgimenti. E c'è un nome, come quello di Miralem Pjanic, che sembra essere la chiave di volta per più di un'operazione. In mezzo, oscillante, pende anche la volontà della Juve, che nelle scelte sembra essersi orientata su una posizione specifica.



Infatti, tra Barcellona e Chelsea, tra Arthur e Jorginho, i bianconeri hanno una preferenza. Si aspetta il blaugrana, cercando di convincerlo ad accettare il trasferimento a Torino che porterebbe Pjanic al Barcellona. Però, l'attesa non può essere infinita e la volontà del giocatore al momento sembra essere chiaramente quella di restare al Barça. Così, ecco la soluzione alternativa - non per forza di ripiego -: Jorginho è un nome che piace a Sarri, che lo ha cresciuto calcisticamente tra Napoli e Londra, e che riaccoglierebbe volentieri alla Continassa. Poi, come riportato da Calciomercato.com, il giocatore sembra favorevole al trasferimento, con la Juve che sarebbe il palcoscenico perfetto per preservare la centralità in Nazionale, in vista dell'Europeo. Insomma, due opzioni che restano in sospeso, con la Juve che fa preferenze, ma che allo stesso tempo non perde di vista l'occasione.