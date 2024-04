I numeri di Jorginho in questa stagione

35 presenze (23 in premier League)

1 gol

2 assist

1675 minuti giocati, media di 47 a partita



Dove può giocare alla Juventus?

La domanda è sempre la stessa, soprattutto quando si ascoltano voci su un over 30. La Juve è su Jorginho , ma è ancora? Quello dell'Europeo? Del Napoli e del Chelsea campione d'Europa? Insomma: come sta andando la sua stagione all'Arsenal?A giudicare dai risultati dei Gunners - sono lì a lottare con il Manchester City di Guardiola per il primato in Premier -, niente male.l'ha utilizzato spesso e volentieri. Specialmente in Champions League.Dopo un marzo da titolare, nelle ultime gare è stato spesso relegato a ingresso nell'ultimo quarto d'ora, oppure addirittura a riserva fissa, senza scendere in campo.Che la Juve cerchi un regista sembra ormai un fatto conclamato.Spieghiamo: l'italobrasiliano è sicuramente un organizzatore di gioco, bravo a destreggiarsi davanti alla difesa in una mediana a 3, ma al Chelsea ha dato il massimo supportato da Kanté al suo fianco, in un 3-4-2-1 dinamico, che sarebbe poi così lontano dal modo di intendere la Juve nella prossima stagione. Magari da Thiago Motta. Dunque, eventualmente,? Le carte sono in regola. Chi vivrà, vedrà...