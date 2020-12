Nei giorni scorsi ci sono stati i primi contatti tra la Juventus e Olivier Giroud. L'attaccante del Chelsea era già stato trattato a settembre, ora stanno mettendo le basi per riprovarci a gennaio. Intanto, il francese è stato protagonista - a sua insaputa - di un siparietto durante la conferenza stampa di Jorginho, tra l'ex centrocampista del Napoli, trattato dalla Juve quando in panchina c'era Sarri, e un giornalista inglese. Jorginho si imbarazza per una domanda, poi: risate finali.



Clicca sul video qui sotto per vedere cos'è successo