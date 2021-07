L'annata perfetta. E un'estate indimenticabile. Non ha fatto in tempo a godersi una medaglia d'oro - quella della- chese n'è presa un'altra, quella. Addirittura. E adesso? Cosa c'è di più? Continuare a vincere. Magari con il Chelsea. Oppure no.In attesa di capire se il suo nome sarà tra i candidati a vincere il Pallone d'Oro, il Chelsea ha fatto sapere di volerlo blindare per il futuro. Come racconta Calciomercato.com, l'interesse della Juventus è ormai datato ed era strettamente legato alla guida tecnica di Maurizio Sarri. Difficile dire se ci sarà un ritorno di fiamma, impossibile anche oggi parlare di rimpianto. Però... però le parti non erano così distanti, nell'estate del 2019, quando Jorginho aveva vissuto solo un anno a Londra e stava per tornare in Italia. Due anni dopo, campione d'Europa. Per due volte e in due competizioni diverse. Corsi e riscorsi. Chissà come sarebbe andata se...