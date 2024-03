Juve, ipotesi Jorginho: cosa filtra

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l'agente diJoao Santos ha parlato del futuro del centrocampista azzurro, che di recente ha visto bloccarsi improvvisamente le trattative per il rinnovo di contratto con l': "Vuole vincere l'Europeo con l'Italia", ha dichiarato il procuratore. "Il suo contratto con l'Arsenal scade a fine giugno e, al momento, non ci hanno ancora chiamato per rinnovarlo. Ne parleremo presto. Qualora non dovesse restare ai Gunners, potrebbe ritornare in Serie A".Di Jorginho si parla ancora, come già successo in passato, in ottica. Il club bianconero, infatti, come raccontato dai colleghi di Calciomercato.com, sta osservando la situazione con grande attenzione, in attesa del momento opportuno per presentare un'offerta importante al classe 1991.