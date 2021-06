Partiamo da un punto fermo, una certezza: questa sera Jorge Mendes, procuratore di Cristiano Ronaldo, si trovava a Milano, come riportato da Sky Sport. Un'altra certezza: non c'è stato nessun incontro con la Juve, non ce ne sarebbe bisogno, le parti sono in contatto quotidianamente. Le ultime, riportate da Gianluca Di Marzio, sono che Cristiano Ronaldo sarebbe pronto e desideroso di intraprendere una nuova avventura. La Juventus, da parte sua, sarebbe pronta a programmare una stagione senza CR7. Il problema è l'ingaggio del portoghese: senza un taglio nessuno, in questo momento, può permettersi di acquistarlo.