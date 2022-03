L'esterno spagnolo, Jordi Alba, ha rilasciato delle dichiarazioni durante la conferenza stampa dove ha parlato anche dell'eliminazione degli Azzurri dai prossimi Mondiali in Qatar. Il terzino del Barcellona si è dichiarato dispiaciuto per la mancata partecipazione della Nazionale italiana alla prossima competizione.



'Il calcio di oggi ti mette sempre di fronte ad avversari di vario genere, ma tutti possono batterti. È un peccato che l’Italia non ci sia al Mondiale, ma chi ci sarà al posto loro meriterà senza dubbi di esserci. Non si partecipa a queste competizioni per caso'.