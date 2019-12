Your browser does not support iframes.

72 centimetri di elevazione, oltre 2 metri e mezzo raggiunti con un salto fuori dal normale. Normale 'calcistico', s'intende. Sì, perché ieri non ha sbagliato chi ha paragonato il gesto di Cristiano Ronaldo contro la Sampdoria a un salto classico da NBA: da Wiggins al mito di Chamberlain, sono tantissimi i riferimenti da utilizzare per il portoghese. Che ieri, sui social, si è paragonato a Michael Jordan e al suo marchio iconico 'AIR'. E che forse non sa che proprio MJ ha il record di elevazione: 121,92 centimetri. 48 pollici. 40 centimetri più su, proprio come volare.



