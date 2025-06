Jonathan David: 'Solo crampi. Futuro? Sono molto emozionato'

Delusione Gold Cup: "Partita che avevamo in mano"

è in cima alla lista dei desideri della Juventus per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. Il classe 2000, reduce da un’ottima stagione con il Lille, potrebbe essere il nome giusto per affiancare– se il PSG dovesse concedere un altro anno di prestito – e per sostituire Dusan Vlahovic, ormai sempre più ai margini del progetto tecnico e difficile da piazzare sul mercato.Al termine della sconfitta ai quarti di finale della Gold Cup contro il Guatemala, David ha commentato l’amara eliminazione del suo Canada:

Crampi e sostituzione forzata: "Non potevo continuare"

Capitano e leader: "Esperienza preziosa"

Focus sul futuro: "Entusiasta, ma ora devo riposare"

"Sono deluso. È una partita che avevamo in mano... e si è sgretolata."Il centravanti ha spiegato che la squadra ha sofferto molto nel secondo tempo, soprattutto dopo essere rimasta in dieci uomini, e che i rigori hanno poi condannato i canadesi.David è stato costretto a lasciare il campo proprio nei minuti di recupero prima della serie di rigori, sollevando preoccupazioni sul suo stato fisico. A fine partita, però, ha rassicurato tutti:"Ho avuto crampi alle gambe dopo l’ultimo sprint. Ho provato a restare in campo, ma non potevo continuare."Nulla di grave, quindi, solo un affaticamento dovuto ai tanti minuti giocati.David ha anche parlato del suo nuovo ruolo da capitano:"È stato un onore. Penso di aver imparato molto e queste esperienze mi aiuteranno in futuro."Un segnale importante per la Juve, che valuta anche il carattere e la leadership del giocatore.Riguardo al suo futuro, l'attaccante è stato chiaro ma cauto:"Sono decisamente eccitato, non c’è ancora niente di deciso. Ora la priorità è riposare e ricaricare le energie dopo tante partite."Parole che non chiudono alla Juventus, anzi: lasciano aperta una porta per un trasferimento che potrebbe diventare realtà già nelle prossime settimane.