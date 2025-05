Jonathan David saluta il Lille, il messaggio d'addio: 'Ogni storia finisce, per me è il tempo dei saluti'

AFP via Getty Images

Jonathan David lascia il Lille: il messaggio di addio

Al termine della stagione 2024/25, Jonathan David lascerà il Lille a parametro zero dopo la naturale scadenza del contratto che lo legava al club francese. Nella giornata di mercoledì 14 maggio, il centravanti canadese, attraverso il proprio profilo Instagram, ha pubblicato un video con le istantanee più belle che lo legano al club francese, insieme ad un messaggio con il quale il classe 2000 ha voluto congedarsi dalla squadra nella quale ha giocato dal 2020 al 2025 segnando 109 goal in 231 partite.“Ogni storia ha un inizio e una fine. È tempo per me dei saluti. Qui ho passato 5 stagioni incredibili, non sempre facili. Spero di avervi portato un po’ di gioia con i miei gol, oltre ai due trofei che abbiamo vinto insieme, che vi hanno portato piacere“, ha detto l’attaccante con i video sui suoi social.

E ha poi continuato: “Vorrei ringraziare tutti i miei compagni di squadra, tutti gli allenatori, lo staff, i medici, i tecnici e tutti coloro che hanno speso del tempo con me in questo club. Grazie per tutto quello che mi avete lasciato a livello personale in questi anni“.