Jonathan David-Juventus, a che punto è la trattativa: il prossimo passo può essere decisivo

Il prossimo passo per David

C'è Dusan Vlahovic per cui iniziano ad esserci delle vere sirene di mercato che lo accostano alE c'èche ormai si è allontanato dalla Juventus e si avvicina invece all'Al Hilal. Ma anche i dialoghi in corso per Randal Kolo Mua , che adesso riguardano principalmente il Mondiale per Club, in cui a meno di sorprese il francese farà parte della rosa bianconera ma che si allargano anche in ottica della prossima stagione, dove l'attaccante di proprietà del PSG può rimanere a Torino. E in questi movimenti in corso qual è la situazione traDavid è nella lista del club bianconero da tempo, almeno mesi, ovvero da quando era sicuro che avrebbe lasciato a parametro zero il Lille. Il canadese rappresenta un'opportunità di mercato, anche se comunque le richieste da parte del giocatore e del suo entourage sono importanti. Opportunità però chiaramente non solo per la Juventus e infatti, soprattuttol'operazione e approfondendo altri profili per l'attacco come Bonny. L'attaccante del Parma è un obiettivo anche dell'Inter, che sta pensando però seriamente a rinforzarsi con Hojlund., perché ora la concorrenza, sempre presente, non sta però accelerando sul fronte David. Mentre alla Continassa la trattativa per portare il canadese è stata portata avanti in maniera approfondita nelle scorse settimane. Almeno fino a quando Cristiano Giuntoli era operativo, prima della comunicazione che non avrebbe più fatto parte della Juventuarrivando già concretamente a parlare di cifre e durata del contratto, con una base di accordo presente. E ora?Adesso è cambiata la dirigenza, non tutta, mae quindi anche chi prende le decisioni sul mercato. Damien Comolli si è insediato ufficialmente mercoledì e tra i primi file da prendere in mano, oltre a quello legato all'allenatore e a come rinforzare il blocco dell'area scouting,. Ecco, la palla adesso passa al dirigente francese, che subito dopo aver concretizzato la permanenza di Kolo Muani, almeno per il Mondiale,E' il momento delle valutazioni finali e la Juve, nel caso, può sfruttare il lavoro già fatto nelle settimane precedenti. Il prossimo passo, comunque, può essere quello decisivo, in un senso o nell'altro.