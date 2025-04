Jonathan David non sarà un colpo low cost (per nessuno): la posizione della Juventus

sarà uno degli attaccanti più ambiti del prossimo mercato estivo. Canadese classe 2000, in questa stagione con ilha collezionato 42 presenze tra tutte le competizioni per un totale di 3.371 minuti, con 23 goal e 10 assist: numeri che ne fanno un profilo sicuramente interessante, peraltro con ulteriori margini di crescita considerando l'età. Arrivare a lui, insomma, non sarà facile per nessuno, tanto più perché nei giorni scorsi è emerso che il 25enne non potrà essere un acquisto a parametro zero, come si pensava sapendo che non rinnoverà il suo contratto in scadenza a fine stagione, bensì costerà parecchio a chi deciderà di affondare il colpo.

Quanto costa Jonathan David

La posizione della Juventus

Può davvero acquistarlo?

David-Lille, i numeri della stagione

Presenze: 42

Minuti: 3.371

Goal: 23

Assist: 10

David, infatti, come messo nero su bianco dal suo entourage, vuole uno stipendio da non meno di 9 milioni di euro lordi (sarebbero circa 4,6 al netto per le società italiane, senza i vantaggi del Decreto crescita) e commissioni per circa 10 milioni di euro. La cifra, poi, salirebbe ancora per via della richiesta di un bonus alla firma, quantificato in 15 milioni di euro. Di fatto, dunque, se la- segnalata da mesi come una tra le squadre più interessate - volesse davvero tentare l'acquisto in estate dovrebbe subito sborsare 34 milioni di euro (15 di bonus alla firma + 10 di commissioni + 9 di stipendio lordo per il primo anno), cifra che raggiungerebbe quota 70 milioni complessivi ipotizzando un contratto di almeno cinque anni.Anche per questo, ad oggi, nessun top club ha scelto di scommettere davvero su di lui. A queste cifre, del resto, il giocatore del Lille non sarebbe affatto un colpo low cost. Di certo non per la Juventus, che infatti ha sempre fatto presente di non voler scendere a patti né tantomeno di andare spedita su David accontentandolo a ogni costo: in sostanza i bianconeri non sono in pole per lui, ma semplicemente sono alla finestra - come tanti altri club - per capire come evolverà la situazione e se le richieste scenderanno con il passare dei mesi. Credibilmente succederà, considerando che la mancanza di risorse è ormai un problema diffuso in pressoché tutto il continente, forse con la sola eccezione della Premier League che da questo punto di vista rimane un'isola felice.Dunque, David è un obiettivo della Juve? Sì. Quante possibilità concrete ci sono di vederlo alla Continassa? Non così tante, ad oggi. Più che in altri casi, comunque, la situazione sarà davvero da monitorare con attenzione e costanza, anche perché non è un segreto che la Vecchia Signora dovrà seriamente mettere mano all'attacco la prossima estate, con i sempre più probabili addii di Dusan Vlahovic e Arek Milik, uniti all'incertezza sul futuro di Randal Kolo Muani. Chiaramente, poi, saranno fatte valutazioni accurate anche sul giocatore stesso, per capire se davvero potrà fare al caso della Juve e se varrà la pena insistere per concretizzare la trattativa.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui