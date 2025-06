Jonathan David-Juventus: è il momento della svolta, le ultime

David-Juventus, le ultime

Dopo settimane di contatti, valutazioni, piste seguite, può essere il momento giusto, o almeno quello di una virata potenzialmente decisiva per quanto riguarda l'arrivo dicome riferisce Tuttosport.In casa Juve, si legge, continuano a registrarsi movimenti per l’attacco, e dopo giorni passati a verificare identikit e a farsi un’idea di ciò che avrebbe potuto portare realmente beneficio a Igor Tudor, ecco che nella corsa dei numeri nove è tornato con più veemenza il nome di David. Per il canadese, rimasto in attesta in questo periodo, le proposte più concrete sono però giunte solo dall’Arabia Saudita, che non ha il gradimento del calciatore, e dalla Turchia.

Sul giocatore aveva già lavorato in maniera approfondita Cristiano Giuntoli, con cui c'era una base d'intesa sull’ingaggio per 6 milioni di euro annui più bonus. E da qui, aggiunge il quotidiano, si ripartirà per tentare il nuovo pressing nei confronti dell’attaccante e di chi gli sta intorno, provando ad abbassare volontà e pretese al di là del salario.