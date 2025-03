David, altro che parametro zero! Alla Juventus servirebbero 34 milioni

AFP via Getty Images

Quanto dovrebbe spendere la Juventus per David

non sarebbe un colpo a zero per la Juventus , ma nemmeno per l'e per nessun'altra squadra che potrebbe interessarsi a lui. Nonostante, infatti, sia ormai prossimo a raggiungere la scadenza del suo contratto con il Lille, che sulla carta lo renderebbe un potenziale acquisto a parametro zero, è emerso che l'attaccante canadese vuole uno stipendio da non meno di 9 milioni di euro lordi (sarebbero circa 4,6 al netto per le società italiane, senza i vantaggi del Decreto crescita) e commissioni per circa 10 milioni di euro.

Lo ha rivelato Sky Svizzera, mettendo nero su bianco un documento che spinge la cifra desiderata da David ancora più in alto per via della richiesta di un bonus alla firma, quantificato in 15 milioni di euro. Di fatto, dunque, come spiega Calciomercato.com, se la Juventus o l'Inter - indicati da mesi come due tra i club più interessati - volessero davvero affondare il colpo in estate per Jonathan David dovrebbero subito sborsare(15 di bonus alla firma + 10 di commissioni + 9 di stipendio lordo per il primo anno), cifra che salirebbe a 70 milioni complessivi circa ipotizzando un contratto di almeno 5 anni. Anche per questo, ad oggi, nessun top club ha scelto di scommettere davvero su di lui. A queste cifre, del resto, il giocatore del Lille non sarebbe affatto un colpo low cost.