Come riportato da Calciomercato.com, nei giorni scorsi a Milano si è visto Nikos Mavromaras, fondatore e CEO di Axia Sports Management, la società che ha in carico la procura dell'attaccante canadese Jonathandel. Nei mesi scorsi quest'ultimo, classe 2000 con all'attivo 23 reti e 7 assist in 39 presenze stagionali, era stato accostato anche alla, per cui può tornare un'idea ma solo in caso di cessione di Dusan Vlahovic. Su di lui anche, con i partenopei che potrebbero balzare in pole nel momento in cui dovranno intervenire sul mercato per sostituire Victor Osimhen.