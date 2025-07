Jonathan David: 'Amo segnare e essere al centro del gioco'

L'intervista

Ai canali ufficiali di, le prime parole dida calciatore del club bianconero.COME TI SENTI IN BIANCONERO – È molto bello. Da piccolo, crescendo, ammiravo la Juventus e pensavo: è probabilmente una delle migliori 10 squadre al mondo. Quindi essere seduto qui oggi per me è un onore.COME TI DESCRIVERESTI – Come giocatore, amo segnare. Mi piace essere al centro del gioco e trovare modi per coinvolgere i miei compagni. Il mio principale punto di forza è trovare spazi ed essere nel posto giusto al momento giusto.

IN SERIE A – Sono molto eccitato. Ogni parte del percorso è sempre una sfida. Quindi giocare in Serie A per me è una sfida, adattarmi al campionato, ai compagni e vincere.PRIMO CANADESE NELLA JUVE – È bello. Sto cercando di spianare la strada per altri canadesi che hanno talento. E fare quello che faccio io, un giorno.OBIETTIVI – Spero di giocare un’ottima stagione e fare tutto il possibile per farci vincere dei titoli.