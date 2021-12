Il 2022 lo rimetterà al centro della Juve dopo il pesante infortunio muscolare patito contro l’Atalanta. Un'assenza pesante per la Juve e per un attacco che segna pochissimo. Fuori lui e fuori Dybala, è stato un periodo complicato per i bianconeri, che però hanno ritrovato una striscia di successi e risultati utili confortanti in vista della seconda parte di stagione. Di lui Allegri dopo il Cagliari ha detto «sta decisamente meglio» ed effettivamente è così. La lesione al bicipite femorale della coscia sinistra è ormai alle spalle: il. Lo riporta il Corriere dello Sport, che sottolinea come l’obiettivo sia di salire di condizione progressivamente per essere di nuovo decisivo, specie tra gennaio e febbraio, quando ci sarà da giocarsi il tutto per tutto.- Un jolly che Allegri non vede l'ora di giocarsi. Dove? Al tavolo della rimonta Champions e in Champions. Ma anche in Supercoppa, da conquistare contro l’Inter, perché averlo a disposizione fa tutta la differenza del mondo. La Juve ha bisogno dei suoi sprint e dei suoi gol, che l'anno scorso furono 14 e ora sono solo 3 (1 in campionato).