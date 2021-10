Dennis, attaccante del Venezia che ha giocato insieme anell'Ajax, ha parlato di lui nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: "Non capisco perché non sia ancora riuscito a sfondare del tutto, è uno dei migliori difensori al mondo. Ha tutte le caratteristiche di un campione, ed è anche giovane. Sono sicuro che diventerà un top per la Juventus".