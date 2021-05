4









Alla Continassa alleggia un clima di tensione, amplificato da una corsa Champions sempre più serrata. Ad infondere fiducia al club intero ci ha pensato John Elkann, la cui visita al centro sportivo non è da intendere come un ultimatum, bensì come messaggio a tutto il mondo Juventus di quanto la proprietà sia vicina alla Vecchia Signora, nel momento più delicato dell’era di suo cugino Andrea Agnelli. Come ribadisce Calcio e Finanza, l’intenzione della società è quella di confermare il numero uno del club bianconero, a meno di cataclismi a fine di questo mese.



ALESSANDRO NASI - La brutta figura causata dal naufragio della Superlega non avrebbe intaccato dunque la posizione di Elkann per il futuro della presidenza della Juve, per la quale sono circolati diversi rumors su Alessandro Nasi. Tutto è possibile ma – si legge – il cugino di Elkann sta per affrontare una grandissima sfida imprenditoriale. Infatti, si calerà per la prima volta nei panni del front man di una delle aziende di famiglia, la Comau, alla prova della quotazione in borsa. Un impegno molto ingombrante almeno nei primi periodi. GINVERA ELKANN – Nel frattempo emergenze sempre di più la figura di Ginevra Elkann, sorella minore di John e Lapo, in piena scalata delle gerarchie della famiglia, che punta sempre di più nel mondo del lusso. Non è un caso che Ginevra entrerà nel consiglio di amministrazione di Christian Louboutin, società francese di alta moda in cui ha investito Exor. Una nomina importante per la nipote dell’Avvocato, che già siede nel cda della holding di famiglia come direttore non esecutivo.