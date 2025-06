John Elkann: 'Yildiz è davvero un grande'

AFP via Getty Images

Dal lancio della nuova barca Ferrari a Maranello al cuore bianconero che batte forte per la Juventus : Johnha parlato poco, ma con parole dense di significato. Come riporta il Corriere dello Sport, mentre presentava un ambizioso progetto nautico, Elkann non ha resistito alla tentazione di esprimere tutta la sua ammirazione per Kenan Yildiz , il giovane talento turco della Juve.Due semplici frasi, cariche però di orgoglio e affetto. Parole che confermano quanto Elkann creda nel progetto tecnico della nuova Juventus, guidata da Tudor e rinnovata anche nella dirigenza, ma soprattutto nel potenziale straordinario del nuovo numero dieci, suo personale “Pinturicchio”, come Del Piero lo fu per suo nonno, l’Avvocato Agnelli.

Juventus-Yildiz: rinnovo fino al 2030, con ingaggio triplicato

La Juve sogna con Yildiz e guarda avanti

Kenan Yildiz, autore di tre splendidi gol nel Mondiale per Club, è pronto a firmare un nuovo contratto fino al 2030, con un ingaggio da 4 milioni netti a stagione. Un riconoscimento meritato per il talento turco, già decisivo contro Udinese, Venezia e nel torneo mondiale.Elkann, che aveva già proposto a Kenan la maglia numero 10 un anno fa, ha voluto blindarlo: niente mercato, solo futuro bianconero. Un segnale forte, che va oltre i numeri: è questione di passione, visione e identità.Nel giorno della sfida al Manchester City, Yildiz rappresenta più di un talento: è il simbolo della Juventus che vuole tornare grande. E John Elkann, ancora una volta, ha scelto di dirlo con il cuore.