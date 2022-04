A poche ore dal via del GP di Imola, John Elkann è intervenuto alla Gazzetta dello Sport per celebrare l'inizio super della Ferrari e il ritorno del Cavallino al top: “E’ indubbiamente un grande inizio di campionato, è bellissimo vedere questa competitività, sono felice come tutti i tifosi. Ci siamo concentrati sulla F1-75 fin dal 2020 e abbiamo dato fiducia a Mattia Binotto e a tutto il gruppo di lavoro, malgrado su questo progetto ci fossero grandi pressioni. Abbiamo modificato la cultura, creando una responsabilità di gruppo, un ambiente di coesione. Ma soprattutto con grande ambizione e umiltà”.



“Volevamo essere competitivi e lo siamo. Dall’essere competitivi al vincere è come parlare della distanza che c’è dalla Luna a Marte, è estremamente difficile, i campionati si vincono o si perdono all’ultima gara, anche all’ultimo giro, ci sono variabili che possiamo controllare e altre no, questo rende la F1 eccitante e come Ferrari siamo eccitati di questa sfida”.