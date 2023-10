Le parole di Johna Sky:100 ANNI - Si sente questa sera il nome della Juve che è gioventù. Tantissimi bambini qui per la Juve e sono felice si veda da casa perchè è un momento forte.FUTURO JUVE - Il legame della nostra famiglia ha 100 anni e la cosa più importante, come sentiamo stasera, è la passione. Questa passione forte tra la famiglia e la Juve è come quella di tutte le famiglie juventine.CASO UNICO - Il segreto è la Juventus che è un grandissimo amore da parte di tutti noi e anche della mia famiglia. Si tramanda di generazione e questo rende speciale alla Juve che è legata alla gioventù e al futuro.NUOVA GENERAZIONE AGNELLI - Sono in campo adesso, per quello è difficile non distrarsi. Tutti e due giocano a calcio, anche mia figlia. La Juve è una grande parte delle loro vite. Questa sera la dimostrazione di quanto la Juve sia positiva e quanto bene abbia fatto e ci sia ancora da fare