John, presidente di, holding della famigliae proprietaria della, volerà presto in Francia, per un progetto che coinvolge la. Sabato 21 agosto, infatti, darà il via alla prestigiosa. Queste le sue parole: "Dare il via alla 24 Ore di Le Mans, una delle gare più iconiche del mondo, è un grande privilegio che onorerò con grande emozione. Questa corsa è molto più di una sfida di durata. È un evento unico che richiama alcune delle più grandi rivalità sportive della storia e che crea nuove storie e nuove leggende ogni anno. La storia di Ferrari a Le Mans, fatta di passione, emozioni e successi, è iniziata nel 1949. Ma è soprattutto una storia di innovazione, di coraggio tecnologico e sfide sportive al più alto livello. E tutto questo spiega la nostra decisione di riportare la Ferrari nella classe Hypercar a Le Mans nel 2023. Ringrazio l'Automobile Club de l’Ouest per il grande privilegio di dare il via alla gara 2021".