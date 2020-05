John Elkann è tornato a parlare del prestito chiesto da FCA: "Il prestito chiesto da Fca Italy è disegnato per aiutare il settore auto in Italia - le parole riportate da Calcio e Finanza -. Intesa Sanpaolo ci sta lavorando, abbiamo colloqui in corso. I termini dell’accordo con Psa sono scritti nella pietra e vincolati. Non siamo interessati a una fusione per PartnerRe, sarebbe una distrazione, credo neanche i nostri competitor lo siano", ha spiegato.