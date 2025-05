Non è una giornata come le altre per lae tutti i tifosi bianconeri. Quarant'anni fa infatti avveniva la strage dell'Heysel dove persero la vita 39 persone, che erano presenti per la finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool. Il club bianconero, in questa giornata particolare, ha voluto onorare le vittime. Non solo con un messaggio, ma anche con l'inaugurazione dell'opera commemorativa "Verso Altrove”, in ricordo delle vittime della strage.Il monumento è stato costruito nella nuova cittadella bianconera alla Continassa, nei pressi dell’Allianz Stadium, e rappresenta un simbolo di memoria, resilienza e speranza. Presente tutta la dirigenza bianconera all'inaugurazione, compresoLa presenza dell'azionista di maggioranza è un segnale chiaro di quanto il club ci tenga a ricordare questo giorno.