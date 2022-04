Un nuovo "colpo di mercato" per John Elkann, che nell'ultima lettera agli azionisti aveva definito il gruppo Hermès e la famiglia fondatrice del colosso del lusso francese «una fonte di ispirazione per chiunque guidi società in mercati in trasformazione». E, stando a quanto riportato da MF-Milano Finanza, l’erede della famiglia Hermès, Axel Dumas, si appresta a entrare proprio nel consiglio di amministrazione della stessa Exor. La sua nomina sarà sottoposta al voto dell’assemblea degli azionisti della holding in programma il prossimo 24 maggio, ma l’approvazione è scontata. Lo riporta Calcio&Finanza.