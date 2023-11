L'AD di Exor,, ha rilasciato delle importanti dichiarazioni a margine dell'Investor Day, dove ha toccato i temi riguardanti al bilancio, ma anche quelli legati alla squadra.- "Questo è l'anno zero: i vertici hanno risolto i problemi esterni entro l'estate e questo ha anche aiutato la squadra. L’aumento di capitale un’azione necessaria per attraversare questo anno zero e dare alla Juventus la forza per affrontare questo triennio con ambizioni forti in campo e fuori per puntare all'eccellenza. L'obiettivo ora è conciliare i risultati sportivi con la sostenibilità finanziaria. Non siamo stati avvicinati da fondi interessati al club né ne abbiamo cercato, non è una prospettiva che ci interessa. Così come non siamo interessati al delisting in Borsa".- "Allegri sta facendo bene, speriamo ci porti tanti altri trofei. Guardiamo partita dopo partita e speriamo che Spalletti abbia ragione quando dice che Chiesa può essere il nostro Sinner anche se per noi è lunga la strada per raggiungere successi come la Davis"."Non siamo avvicinati da fondi e né li abbiamo approcciati. Non è una prospettiva attualo o che ci interessa""L’attuale vertice della Juventus ha risolto tutti i problemi che la società ha avuto in ambito sportivo. Una volta messi dietro questi problemi ci possiamo concentrare sul futuro. È l’anno zero per Juventus, ci sono azioni che sono state messe in atto come l’aumento di capitale necessario per attraversare quest’anno zero e dare la forza per affrontare il prossimo triennio con forte ambizione in campo e fuori per poter eccellere. L’obiettivo è combinare sostenibilità economica e risultati sportivi".