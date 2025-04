Gazzetta - John Elkann non è contento della Juventus

AFP via Getty Images

non ha preso bene, come era prevedibile, la sconfitta subìta dallaa Parma, e infatti secondo le ultime indiscrezioni è stato duro e diretto con la sua squadra alla ripresa degli allenamenti in vista del match casalingo di domani contro il Monza. Il tecnico croato, che oggi non parlerà in conferenza stampa in segno di rispetto per il lutto nazionale proclamato a seguito della scomparsa di Papa Francesco, si aspetta una reazione immediata dai suoi ragazzi, per dare una risposta sul campo e lanciare anche un messaggio alle dirette rivali per il quarto posto, due delle quali - Bologna e Lazio - dovranno essere affrontate nei due turni di Serie A successivi.

La reazione di Elkann al ko della Juventus a Parma

La 'nuova' vicinanza della proprietà alla squadra

Chi non ha apprezzato quanto fatto dalla Juventus in Emilia Romagna, oltre alla dirigenza, è anche, presente all'Allianz Stadium al debutto di Tudor in panchina con il Genoa e tutt'altro che contento di questo stop imprevisto, come rivela La Gazzetta dello Sport. Una gara piatta quella contro i ducali, priva di energia e voglia di imporsi da parte dei bianconeri, tanto che già ieri Il Corriere della Sera raccontava che aveva infastidito profondamente società e proprietà. Per oltre un'ora, del resto, i giocatori zebrati sono sembrati scarichi, privi di corsa e determinazione.Ultimamente John Elkann ha spesso manifestato la propria vicinanza alla Vecchia Signora, anche per esempio con la mossa di attribuire un ruolo di assoluta centralità a, il quale non a caso ha lasciato la presidenza del Gruppo GEDI. Il mancato raggiungimento da parte della Juventus dell'obiettivo minimo, ovvero la qualificazione alla prossima Champions League, potrebbe spingere l'ad dia fare un'analisi approfondita e a tutto campo. Non solo per le conseguenze economiche, rispetto alle quali la proprietà è pronta ad agire in base agli sviluppi, ma anche per quanto riguarda l’ambito sportivo. In quel caso sarebbe previsto un confronto diretto e senza filtri con la coppia Scanavino-Giuntoli, per individuare le cause di una stagione deludente sia nei risultati, con l’eliminazione prematura nelle coppe (Supercoppa Italiana, Coppa Italia e Champions League), sia nel rendimento in campionato.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui