John Elkann non cita la Juventus nella lettera agli azionisti: non succedeva dal 2021

La lettera dell'anno scorso

Nella sua lettera annuale agli azionisti di, Johnha toccato diversi temi legati alle aziende del gruppo, come, ma sorprendentemente non ha fatto alcun riferimento alla Juventus . Si tratta di un'assenza significativa, visto che dal 2021 la società bianconera era sempre stata citata nei bilanci della holding che la controlla, sottolinea la Gazzetta dello Sport.Un anno fa, invece, Elkann aveva dedicato un passaggio chiave al club, definendo la stagione 2023/24 come "l'anno zero" della Juventus, con la volontà di gettare le basi per un nuovo ciclo di successi. Nella lettera dello scorso anno aveva anche menzionato Cristiano Giuntoli , sottolineando il suo ruolo centrale nella costruzione della squadra del futuro e il suo recente riconoscimento come miglior direttore sportivo ai Globe Soccer Awards per il lavoro svolto con il Napoli.

Cosa significa

Elkann aveva poi parlato dell’obiettivo di tornare in Champions League e della partecipazione garantita alla nuova Coppa del Mondo per Club FIFA 2025. Inoltre, aveva ribadito l'importanza della Next Gen e della necessità di costruire una struttura finanziaria più sostenibile, in linea con le nuove normative UEFA.L'assenza della Juventus nella lettera di quest’anno potrebbe essere letta come un segnale di cambiamento nella gestione del club o come un’indicazione che la società sta vivendo una fase di transizione. La Gazzetta dello Sport ha sottolineato come questa omissione possa riflettere le incertezze future legate ai risultati sportivi e alla strategia economica della Juventus.