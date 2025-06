Gazzetta - John Elkann vola dalla Juventus negli USA: previsto un confronto con Comolli, i temi

AFP via Getty Images

John Elkann negli USA per la Juventus

è pronto a volare negli Stati Uniti. La "missione", ovviamente, è assistere al debutto della suaal, previsto nella notte italiana tra mercoledì e giovedì contro l'Al Ain, un match che Igor Tudor sta preparando seguendo le idee che lo hanno accompagnato già nell'ultima parte di campionato (e dunque con il 3-4-2-1, nel quale difficilmente si potranno vedere dall'inizio Manuel Locatelli e Federico Gatti, non ancora al meglio, con l'ex Frosinone pronto a essere sostituito da Daniele Rugani).

I temi dell'incontro con Comolli

Elkann, insomma, vuole esserci, vuole dimostrare la sua vicinanza alla squadra e ribadire una presenza sempre più concreta nelle vicende bianconere quotidiane, non limitata alle decisioni da prendere negli uffici. Che sostanzialmente è quello che ha fatto con costanza in tutto l'ultimo periodo, scegliendo personalmente un nuovo direttore generale da affiancare a Maurizio Scanavino, suo storico uomo di fiducia, e approvando anche il diverso ruolo di Giorgio Chiellini, diventato il braccio destro diComolli che negli Stati Uniti avrà modo di confrontarsi proprio con l'ad di Exor, con il quale parlerà sicuramente di strategie, come rivela La Gazzetta dello Sport. L'input della proprietà è sempre lo stesso: coniugare sostenibilità e competitività, una missione che non è riuscita nelle ultime annate. La Juve versione 2024-25 - spiega ancora il quotidiano - si è salvata all'ultima giornata conquistando la qualificazione alla Champions League, ma la stagione non può essere considerata soddisfacente. Elkann (che è dovuto intervenire anche economicamente per mettere in sicurezza il club dopo l'esonero di Thiago Motta a marzo) è rimasto molto deluso, e dopo il fallimento della tentata rivoluzione ha voluto cambiare tutto, mandando via il direttore tecnico Cristiano Giuntoli. Da un plenipotenziario si è passati a una struttura più articolata, che avrà il compito di riportare in alto la Signora. Andando a pescare talenti a basso costo e restituendo alla squadra quella centralità che aveva sul campo. Elkann vuole che la Juventus torni a essere vincente e il Mondiale per Club è il primo obiettivo della sua nuova creatura. Un'occasione importante, per questo domani a Washington a fare il tifo per i bianconeri ci sarà pure lui.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui