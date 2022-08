Johnha parlato ai microfoni di Sky sul finire del primo tempo dell'amichevole a- "Molto bello essere qui tutti insieme, è la prima volta che ci ritroviamo dopo questo periodo difficile. Inizia un anno importante nella storia della, una storia bellissima se pensiamo ai 38 scudetti vinti, più i 5 delle donne, arriviamo da un decennio eccezionale con la presidenza Agnelli. Nella nostra storia abbiamo vinto tutte le coppe che c'erano da vincere, un fatto di grandissimo orgoglio ma anche un grande stimolo per conquistare un futuro all'altezza del passato".- "Villar Perosa ha portato bene alla Juve con 38 scudetti vinti, ma ora il campionato è più difficile. L'è favorita, è una squadra robusta e forte che si è ben strutturata, ma non dimentichiamo ile lache ha fatto un gran lavoro. Il campionato italiano è difficile, questo è uno stimolo ma bisogna essere molto attenti a non pensare che sia un'impresa facile, molte squadre davanti si sono rafforzate, il livello del calcio italiano ed europeo è sempre più alto".- "Oggi è bello vedere che abbiamo campioni del nostro passato, quella di oggi è una partita competitiva, contro una squadra che gioca bene, con alcuni giocatori che faranno parte della prima squadra. Di Maria darà tantissimo a noi e al campionato italiano. Forza Juve!".