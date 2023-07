Resta un grosso, enorme, punto di domanda sulla testa dei tifosi dopo aver letto le parole di John. In particolare, a stonare, a disorientare, sono le dichiarazioni sulla Superlega: "Bisogna evitare di scambiare la discussione delle soluzioni con l’analisi dei problemi. Il problema è sotto gli occhi di tutti:, il campionato inglese. Gli altri campionati nazionali mostrano una deriva ormai evidente: i giocatori più bravi vanno a giocare in Inghilterra, finendo per impoverire le competizioni locali. Come rispondiamo a questa sfida? Questa è la questione. Non è una questione che riguarda la Juve. È un problema che riguarda tutto il calcio europeo".Beh, una risposta in realtà c’è ed è proprio il progetto. Lo stesso progetto che vede tra i suoi principali fautori l’ex presidente dellae cugino di John, AndreaRestare in balìa degli eventi, osservare la Premier League dominare il mercato, sperare che quella araba sia solo una bolla e non un progetto longevo in grado di erodere ulteriore spazio agli altri campionati europei? Ancora peggio:Le parole di John Elkann sono chiaramente condivisibili. Ma stonano terribilmente con quelle che sono state le mosse della Juventus. Il punto di domanda resta: il dubbio che aleggia tra i tifosi è che si tratti di una ripicca, un altro mattoncino dell’eredità Agnelli che viene smontato.