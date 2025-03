John Elkann atteso in Parlamento: di cosa parlerà

AFP via Getty Images

John, presidente di Stellantis, interverrà mercoledì in Parlamento per discutere il futuro dell’azienda, puntando su maggiore competitività delle fabbriche italiane e tutela dell’occupazione, riporta Ansa. Dopo l’uscita di Carlos Tavares, Elkann ha assunto temporaneamente la guida operativa del gruppo e ha promosso un dialogo più costruttivo con governo, istituzioni, sindacati e concessionari.Sotto la sua direzione, Stellantis ha presentato il "Piano Italia", con investimenti di 2 miliardi di euro per gli stabilimenti e 6 miliardi in acquisti da fornitori italiani, impegnandosi a non chiudere fabbriche né licenziare dipendenti. Il ministro Adolfo Urso ha riconosciuto il "cambio di rotta", evidenziato dalla produzione anticipata della 500 ibrida a Mirafiori e dai nuovi cambi per auto ibride a Termoli. Inoltre, Stellantis ha spostato a Torino la sede europea e quella dei veicoli commerciali Pro One, e ha assunto cento giovani ingegneri.

Restano ancora sfide aperte, tra cui il rilancio della Maserati e il progetto della gigafactory di Termoli, attualmente sospeso.