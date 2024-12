La nota della Juventus:"C'era anche John Elkann questa mattina alla Continassa per assistere all'allenamento della Juventus a due giorni dalla super sfida di Champions League contro il Manchester City. Elkann ha incontrato al Training Center Maurizio Scanavino, Cristiano Giuntoli e Thiago Motta, il modo migliore per avvicinarsi tutti insieme, uniti e determinati, alla grande notte di mercoledì.Meno due giorni alla UCL per la Juventus che, dunque, continua il suo lavoro in vista della partita in programma mercoledì 11 dicembre contro i Citizens, valida per la sesta giornata della League Phase con fischio d'inizio alle 21:00 in un Allianz Stadium sold-out. Una sessione di lavoro che, dopo la consueta fase iniziale di riscaldamento, ha visto il gruppo concentrarsi sulla tattica e sul possesso palla.Domani, martedì 10, sarà vigilia di gara e questo sarà il programma della giornata: alle 11.00 la squadra si allenerà al JTC e successivamente, alle 13:30, ci sarà la conferenza stampa dei bianconeri presso la sala stampa dell'Allianz Stadium".