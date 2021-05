12









Sarà vicino ad Andrea Agnelli ed è la prima partita stagionale a cui assisterà. John Elkann è pronto a sbarcare nuovamente all'Allianz Stadium: lo fa per essere al fianco del presidente, anche per dimostrare l'unità d'intenti massima; lo fa perché il momento è delicato e c'è bisogno di tutti. Lo fa perché, da tifoso, questo Juve-Milan assomiglia davvero a uno spareggio Champions pesantissimo. E allora, se si ha l'opportunità, sempre meglio andare a vivere certe emozioni dal vivo.



JOHN PRESENTE - Che segnale è? Di unità, questo è certo. Ma anche di forza. Con la proprietà spesso tirata in ballo come apparato esterno rispetto alla dirigenza e che invece dimostra di essere solida in un momento in cui un'onda anomala rischia di travolgere tutto. La partita delle partite, Juve-Milan. E lo è anche per il presidente Exor, pronto a godersi novanta minuti di calcio e in attesa delle prossime decisioni. Campali.